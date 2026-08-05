National Retail Properties Aktie

National Retail Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JMJZ / ISIN: US6374171063

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 15:17:37

NNN REIT Net Earnings Drop In Q2, Revises FY26 Outlook

(RTTNews) - Wednesday, NNN REIT, Inc. (NNN) announced second-quarter financial results, reporting earnings of $97.9 million, or $0.52 per share, compared to $100.5 million, or $0.54 per share, in the prior year quarter.

FFO for the quarter increased to $167.8 million, or $0.89 a share, from last year's $157.2 million, or $0.84 a share.

Core FFO totaled $168.2 million, or $0.89 a share, compared to $157.4 million, or $0.84 a share, in the previous year.

AFFO stood at $170.02 million, or $0.90 per share, versus $158.5 million, or $0.85 per share, in 2025.

Revenues for the quarter rose to $244.3 million from $226.8 million in the year-ago quarter.

Looking ahead to full-year 2026, the company now expects earnings of $2.01-$2.05 per share, instead of the previously announced $2.02-$2.08 per share.

Also, it now projects Core FFO of $3.50-$3.54 per share, compared with its previous guidance of $3.48-$3.54 per share, and AFFO of $3.55-$3.59 per share, compared with $3.53-$3.59 per share previously.

In the pre-market hours, NNN is trading at $47.97, up 1.68 percent on the NYSE.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu National Retail Properties IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu National Retail Properties IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

National Retail Properties IncShs 40,47 -0,57% National Retail Properties IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen