DRAFT Aktie
WKN DE: A2P353 / ISIN: JP3639350002
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23.06.2026 23:34:00
No. 1 NBA draft pick AJ Dybantsa will make nearly $70 million. Here’s how much all the first round picks will earn.
There’s so much money at stake in the NBA draft that falling a few slots could cost a player $30 million.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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