Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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21.10.2026 17:47:00
No, I'm Not Selling You My Netflix Stock Today
It seems so obvious now. Netflix (NASDAQ: NFLX) shares opened lower on Wednesday after the company posted disappointing financial results. The top dog among premium video streaming services exceeded its summertime forecast for the third quarter, but guidance remains the dagger gift that keeps on shivving.
All you had to do was pay attention. Like a scripted piece on the platform with layered foreshadowing, the signs were there for all to see:
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