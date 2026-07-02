GIFT Aktie

GIFT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N7F9 / ISIN: JP3264860002

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03.07.2026 01:01:24

No-gift policy for Taylor Swift, but how much should you give at a wedding?

Wedding lists are being replaced by cash requests, but guests are divided over how much to give.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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