GIFT Aktie
WKN DE: A2N7F9 / ISIN: JP3264860002
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03.07.2026 01:01:24
No-gift policy for Taylor Swift, but how much should you give at a wedding?
Wedding lists are being replaced by cash requests, but guests are divided over how much to give.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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