The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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18.08.2026 12:30:00
No Matter What Happens to the Market, These 3 Dividend Stocks Belong in Your Portfolio
When markets feel jumpy like they do right now, it helps to own a company whose only job in your portfolio is to show up, sell everyday products, and send you cash four times a year.That's what the best dividend stocks do, and three consumer staples names stand out as anchors you can hold through almost anything.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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