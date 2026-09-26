The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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26.09.2026 19:45:00
No Matter What Happens to the Market, These 3 Dividend Stocks Belong in Your Portfolio
It feels like there is a lot of uncertainty these days. Treasury yields are climbing as investors brace for more Fed hikes, economic data is getting harder to trust, and rising oil prices are adding another layer to inflation concerns.
If you want three dividend stocks that can hold up across different market environments, these are three I'd look at below. They're still doing things in 2026 that, to me, make their dividends feel less like a bonus and more like a backbone for a portfolio.
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