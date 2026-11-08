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08.11.2026 17:41:00
No Matter What Happens to the S&P 500 in November, These 3 Dividend Stocks Belong in Your Portfolio
November has a way of making investors feel like they need an opinion about the market. The index is near a record, the AI trade is wobbling, and every headline wants you to decide whether this is the top. Nobody knows, and the portfolios that can thrive during the long stretches of uncertainty share one trait: They include a healthy helping of reliable dividend payers.
The three consumer companies below have paid and raised their dividends through recessions, pandemics, and the bursting of more than one market bubble. Two of them are in the middle of the biggest deals in their histories. All three sell things people keep restocking for their homes in good months and bad.
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