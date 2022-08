No more Bad Hair Days dank der neuen Taft Wunder Linie

Das Leben ist zu kurz für Bad Hair Days! Deswegen verschönert die neue Taft Wunder Linie – Taft Overnight Wellen Wunder, Taft Overnight Frische Wunder, Taft 4-in-1 Beauty Wunder und Taft Volumen Wunder – das Haar und lässt sich einfach und ohne viel Schnickschnack anwenden. Dabei zaubern die neuen Beauty-Wunder im Handumdrehen natürlich schöne Styles und ein angenehmes Haargefühl – Hybrid-Beauty at its best!