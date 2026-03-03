:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
03.03.2026 16:37:23
No new tax rises in Spring Statement, but don't be fooled - they are still set to rise
There are measures, announced ahead of the chancellor's Spring Statement, yet to take effect.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!