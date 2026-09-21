Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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21.09.2026 22:27:31
No Shirt, No Shoes, No Service: Amazon Blocks Meta’s Muse AI From Shopping
Amazon has its own agentic AI option called Buy for Me, which could be behind the agentic turf war.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Amazon
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22:34
|Montagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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20:03
|Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags in Grün (finanzen.at)
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18.09.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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18.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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18.09.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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18.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
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18.09.26
|Red Bull kann Dosenwerk bauen - Stadt Baruth stellt Weichen (dpa-AFX)
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17.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
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|31.07.26
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Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.