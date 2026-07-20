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SUPPORT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006

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20.07.2026 06:59:21

No support for Jews fleeing Nazi Germany at Evian conference

In July 1938, a conference was held in Evian, France, to address the issue of Jews being persecuted by the Nazis in Germany and Austria. Almost nobody in the world was willing to take them in as refugees.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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