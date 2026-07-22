SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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22.07.2026 23:07:20
No support for Jews fleeing Nazi Germany at Evian conference
In July 1938, a conference was held in Evian, France, to address the issue of Jews being persecuted by the Nazis in Germany and Austria. Almost nobody in the world was willing to take them in as refugees.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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