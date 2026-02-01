F&M Aktie
WKN: 501961 / ISIN: JP3166700009
|
01.02.2026 22:22:53
No tax cuts, FM tries to ease life for taxpayers in 2026 Budget
The Finance Minister has eased tax burdens for citizens, particularly those with children studying abroad or seeking overseas medical treatment, by reducing the Tax Collected at Source (TCS) from 5% to 2%. This move also significantly lowers TCS on international tour packages, boosting outbound tourism by freeing up traveler liquidity and reducing upfront cash outlays.Weiter zum vollständigen Artikel bei The Times India
Nachrichten zu F&M CO LTD
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu F&M CO LTD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|F&M CO LTD
|2 435,00
|5,50%
