:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
13.11.2025 19:20:00
No unemployment rate for October? Key economic reports to be canceled, delayed and damaged by historic shutdown.
It appears that critical information on U.S. inflation, jobs and unemployment for October may disappear in a data “black hole,” as Trump administration officials say some key economic figures for the month may be lost forever.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
