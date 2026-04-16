No1: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

No1 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 72,61 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 41,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,71 Prozent auf 5,21 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 107,36 JPY gegenüber 85,84 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 17,53 Milliarden JPY – ein Plus von 23,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem No1 14,21 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at