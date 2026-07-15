No1: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

No1 hat am 14.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 3,96 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte No1 6,24 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Milliarden JPY – ein Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem No1 3,77 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at