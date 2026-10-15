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15.10.2026 06:31:29
No1 legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
No1 hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
No1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 41,71 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 41,85 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,06 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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