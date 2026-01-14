No1 stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

No1 präsentierte in der am 13.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 13,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 10,87 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

No1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at