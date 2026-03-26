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26.03.2026 06:31:28
Noah hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Noah äußerte sich am 25.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Noah 0,330 HKD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 808,5 Millionen HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Noah einen Umsatz von 711,4 Millionen HKD eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,72 HKD. Im letzten Jahr hatte Noah einen Gewinn von 1,46 HKD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahr hat Noah im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,85 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 2,84 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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