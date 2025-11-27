Noah informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Noah gab am 26.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,68 HKD gegenüber 0,420 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,47 Prozent auf 700,9 Millionen HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 749,4 Millionen HKD gelegen.

Redaktion finanzen.at