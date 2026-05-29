Noah mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Noah gab am 28.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Noah ein EPS von 0,480 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Noah im vergangenen Quartal 711,9 Millionen HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Noah 663,0 Millionen HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at