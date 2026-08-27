Noah präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Noah lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,78 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,550 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 684,8 Millionen HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 768,5 Millionen HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at