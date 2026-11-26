Noah hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,680 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Noah 597,5 Millionen HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 697,2 Millionen HKD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at