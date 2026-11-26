Noah hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Noah im vergangenen Quartal 76,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Noah 89,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at