26.03.2026 06:31:28

Noah stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Noah ließ sich am 25.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Noah die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 103,9 Millionen USD – ein Plus von 13,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Noah 91,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,940 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 365,84 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 364,24 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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