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27.08.2026 06:31:29
Noah vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Noah hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,350 USD erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent auf 98,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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