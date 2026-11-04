NOBA Bank Group Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NOBA Bank Group Registered präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,37 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,90 Prozent auf 4,43 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,92 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,26 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3,24 Milliarden SEK gesehen.

Redaktion finanzen.at