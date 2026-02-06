06.02.2026 06:31:28

NOBA Bank Group Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NOBA Bank Group Registered äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,90 SEK, nach 1,14 SEK im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,33 Prozent auf 3,92 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,94 Milliarden SEK gelegen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,87 SEK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2,97 Milliarden SEK erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 6,82 SEK. Im letzten Jahr hatte NOBA Bank Group Registered einen Gewinn von 4,00 SEK je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat NOBA Bank Group Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,48 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 15,02 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,34 SEK und einem Umsatz von 11,31 Milliarden SEK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

