NOBA Bank Group Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NOBA Bank Group Registered stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,10 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NOBA Bank Group Registered ein EPS von 1,67 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat NOBA Bank Group Registered im vergangenen Quartal 4,15 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NOBA Bank Group Registered 3,76 Milliarden SEK umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,16 SEK sowie einen Umsatz von 3,07 Milliarden SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at