06.02.2026 06:31:28
NOBA Bank Group Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NOBA Bank Group Un präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
NOBA Bank Group Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 417,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 365,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,700 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,42 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,58 Milliarden USD ausgewiesen.
