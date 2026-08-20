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20.08.2026 06:31:29
NOBA Bank Group Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NOBA Bank Group Un hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte NOBA Bank Group Un einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 443,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 388,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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