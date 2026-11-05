NOBA Bank Group Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NOBA Bank Group Un veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,25 USD. Im letzten Jahr hatte NOBA Bank Group Un einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent auf 458,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 412,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at