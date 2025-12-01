Nobel Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nobel Resources präsentierte in der am 28.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nobel Resources ein EPS von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.

