Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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06.10.2026 07:06:00
Nobelpreis für Medizin: Wie ein Algenprotein Nervenzellen per Licht steuert
Der Medizin-Nobelpreis 2026 gehört einer Grünalge: Ihr Lichtsensor knipst Nervenzellen an und bringt Blinden womöglich bald ein Stück Sehkraft zurück.
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