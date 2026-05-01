Nobia öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nobia hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,18 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 42,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,47 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,42 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at