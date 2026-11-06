Nobia Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nobia Registered lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,35 SEK. Im Vorjahresquartal waren -20,260 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nobia Registered 1,28 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 44,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,31 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,147 SEK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,27 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at