Nobia stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nobia hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,85 SEK gegenüber -0,120 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,86 Prozent auf 2,31 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,48 Milliarden SEK gelegen.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 1,430 SEK sowie einem Umsatz von 2,32 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at