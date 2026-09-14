Nobility Home vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nobility Home hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 12,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at