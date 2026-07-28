Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C5RC / ISIN: US63942X1063
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28.07.2026 14:02:15
Noble, Navitas Semiconductor And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday’s Pre-Market Session
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Nachrichten zu Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
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12.07.26
|Erste Schätzungen: Navitas Semiconductor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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24.02.26
|Ausblick: Navitas Semiconductor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)