Noble A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Noble A lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Noble A 0,590 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 764,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 927,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,35 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,96 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3,29 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at