Noble A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Noble A hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,400 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Noble A 798,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 800,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at