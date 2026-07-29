Noble A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Noble A stellte am 27.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,23 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Noble A mit einem Umsatz von insgesamt 719,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 848,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,20 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at