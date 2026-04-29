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29.04.2026 06:31:29
Noble A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Noble A hat am 26.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Noble A 0,670 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,15 Prozent auf 785,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 874,5 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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