Noble Plains Uranium veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Noble Plains Uranium präsentierte am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at