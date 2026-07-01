Noble Romans: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Noble Romans präsentierte am 29.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Noble Romans einen Umsatz von 3,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at