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10.06.2026 06:31:29
Noble Romans stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Noble Romans hat am 08.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Noble Romans im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 16,46 Millionen USD, während im Vorjahr 15,15 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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