Noble Romans: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Noble Romans stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 USD, nach 0,020 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Noble Romans einen Umsatz von 4,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at