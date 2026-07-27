Noble Corporation New Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QPF5 / ISIN: KYG6610J2093
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27.07.2026 22:40:18
Noble Swings To Q2 Loss, Cuts FY26 Revenue Outlook
(RTTNews) - Noble Corp. (NE) on Monday posted a loss for the second quarter compared to a profit last year. The company also lowered its full-year 2026 revenue guidance, citing the operational suspension of two rigs in Brazil.
For the second quarter, the company reported a net loss of $36.7 million or $0.23 per share, compared with net income of $42.9 million or $0.27 per share a year earlier. Adjusted earnings were $0.01 per diluted share, down from $0.13 last year.
Revenue declined to $719.7 million from $848.7 million in the prior-year period, while contract drilling services revenue fell to $679.4 million from $812.1 million.
The company said the decline primarily reflected operational suspensions affecting the Noble Faye Kozack and Noble Courage rigs in Brazil, along with the completion of the Noble Globetrotter I contract in the Black Sea.
For fiscal 2026, Noble lowered its revenue guidance to $2.8 billion - $2.9 billion from $2.8 billion - $3.0 billion.
The offshore drilling contractor also declared a quarterly cash dividend of $0.50 per share. The dividend is expected to be paid on September 24, 2026, to shareholders of record at close of business on September 3, 2026.
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