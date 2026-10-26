Noble Corporation New Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QPF5 / ISIN: KYG6610J2093
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26.10.2026 22:55:25
Noble Swings To Q3 Loss; Narrows FY Revenue Outlook
(RTTNews) - Noble Corporation plc (NE) on Monday reported a third-quarter net loss of $117.0 million, or $0.73 per share, compared with a loss of $21.1 million, or $0.13 per share, a year earlier.
Adjusted loss per share was $0.57, compared with adjusted earnings of $0.19 per share in the prior-year quarter. Total revenue fell to $728.8 million from $798.0 million.
Contract drilling services revenue was $683.7 million, down from $757.4 million a year earlier.
For full-year 2026, Noble narrowed its revenue guidance to $2.85 billion-$2.90 billion, compared with its previous range of $2.80 billion-$2.90 billion. Adjusted EBITDA guidance was narrowed to $850 million-$900 million from $850 million-$925 million.
Noble also announced approximately $560 million in new contract awards since its previous fleet status report, bringing its backlog to $6.7 billion.
The company's board declared a fourth-quarter cash dividend of $0.50 per share, payable December 17 to shareholders of record on November 25.
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