Noble verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Noble hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Noble vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,350 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -42,383 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Noble mit einem Umsatz von insgesamt 208,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,45 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,830 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Noble ein EPS von -10,531 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 20,10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 770,33 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 964,14 Millionen USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,347 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 888,80 Millionen USD taxiert.

